Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda yeni menajer Arzu Özyiğit

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda menajerlik görevine Arzu Özyiğit getirildi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda yeni menajer Arzu Özyiğit

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda menajerlik görevine Arzu Özyiğit getirildi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, menajerlik görevine takımın eski oyuncusu ve kaptanı Arzu Özyiğit'in getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Özyiğit'e yeni görevinde başarılar dilendi.

Kaynak: AA
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