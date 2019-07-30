Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda yeni menajer Arzu Özyiğit
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda menajerlik görevine Arzu Özyiğit getirildi.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda menajerlik görevine Arzu Özyiğit getirildi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, menajerlik görevine takımın eski oyuncusu ve kaptanı Arzu Özyiğit'in getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Özyiğit'e yeni görevinde başarılar dilendi.
Kaynak: AA
YORUMLAR
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Son Dakika Spor Haberleri