Fenerbahçe, Kadıköy'de tur peşinde! 0-0'ın rövanşında iddaa'da öne çıkan...

21.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:52

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR



İlk maçta yedek ağırlıklı kadrosuyla Kayseri'den 0-0 beraberlikle dönen Fenerbahçe, ligde ise ikinci yarıya Gaziantep FK galibiyetiyle başladı.



Morallenen Sarı-Lacivertliler kritik Başakşehir karşılaşması öncesi Kayserispor engelini de kayıpsız geçmek istiyor.



Lig maçında kırmızı kart gören Vedat Muriqi'nin yanı sıra uzun süreli sakatlığı devam eden Sadık Çıftpınar ve henüz tam olarak iyileşmeyen Hasan Ali Kaldırım rövanşta forma giyemeyecek.



Transfer görüşmeleri devam eden Miha Zajc ve Victor Moses'ın da bu akşam oynaması beklenmiyor. Ersun Yanal'ın Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç gibi isimlere şans vermesi şaşırtıcı olmaz.



Kayserispor ise ilk maçta yeni transferlerini oynatamamıştı ancak transferler rövanşa yetişti.



Sarı Kırmızılılar da tıpkı Fenerbahçe gibi ligde kritik bir maça çıkacak. Ankaragücü ile oynayacağı maçı kazanarak ligde kalma yolunda umutlanmak istiyor ancak Kayserispor cephesinden yapılan açıklamalar kupada da turu istedikleri yönünde.



- Kayserispor ligdeki son 3 maçında toplam 15 gol yedi.



Fenerbahçe'nin evinde bu sezon çıktığı 9 maçın 7'sinde 1.5 gol üzeri skor üretti.



Üyelerin yaklaşık %25'i karşılaşmayı Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyor...



YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...



Fenerbahçe'nin Kadıköy faktörü bambaşka. Sarı-Lacivertliler ekstra bir motivasyon ve öz güvenle mücadele ediyorlar.



Goller kazandırır.



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