Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan Inter, yüksek maliyeti nedeniyle 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Diego Godin ile yollarını ayırma niyetinde. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu devreye girip eski takım arkadaşı ile pazarlığa başladığı öğrenildi.

Savunmaya yapacağı takviye için ince eleyip sık dokuyan F.Bahçe'de asıl hedef belli oldu. Sarı-lacivertlerin İnter'in Uruguaylı stoperi Godin için girişimlere başladığı öğrenildi.

İtalyan ekibi, ilerleyen yaşı ve yüksek ücreti nedeniyle 34 yaşındaki futbolcudan kulüp bulmasını istedi. İnter'in en çok kazanan isimlerinden olan Godin, 2 senelik daha sözleşmesi olduğu için buna sıcak bakmasa da baskılar sonrası menajerine talimat verdi.

SIKI PAZARLIK YAŞANACAK

Bu noktada ise devreye Emre Belözoğlu girdi. Emre, 2012-13 sezonunda Atletico'dan takım arkadaşı olan Godin'le telefonda görüşüp şartlarını sordu. 1.87'lik futbolcu ile yüzeysel yapılan pazarlık sonrası menajer düzeyinde görüşmelerin başlaması kararlaştırıldı. Sarı-lacivertliler, Godin'le anlaşabilirse İnter, maliyetten kurtulmak için transferde kolaylık sağlayacak. Fakat, oyuncu ve F.Bahçe cephesi arasındaki görüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor.

MENAJERİ GELİYOR

Godin'ın Emre Belözoğlu ile yaptığı ilk görüşme sonrası menajerini devreye soktuğu belirtildi. Hatta bunun üzerine menajerin birkaç gün içinde İstanbul'a gelip Belözoğlu ile masaya oturacağı ifade edildi. Bu arada bir başka iddiada ise aynı menajerin oyuncuyu Beşiktaş'a da önerdiği konuşuluyor.

TAM BİR KUPA CANAVARI

Godin, kariyerine 9 kupa sığdırdı. Uruguay ile Copa America şampiyonluğu yaşayan futbolcu, Atletico Madrid ile de 2 Avrupa Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga, 1 İspanya Kupa, 1 İspanya Süper Kupa aldı.

PERFORMANSI ÇOK İSTİKRARLI

Godin, ilerleyen yaşına rağmen sakatlık konusunda sağlam bir isim. Geride kalan sezon 2 kez kas sakatlığı yaşayan Uruguaylı futbolcu, bu sebeple sadece 2 maçta forma giyemedi.

(Kaynak: Fotomaç)