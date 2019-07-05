Fenerbahçe imza şov sürecek! Tam 4 isim daha geliyor

Transfer harekâtında hız kesmeyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta içinde Ljubomir Fejsa, Yevhen Konoplyanka, Aleksandar Kolarov ve Rodrigues'i de açıklaması bekleniyor.

İMZA ŞOV BEKLENİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Sırp ön libero Fejsa ve takımı Benfica ile anlaşıldığı gelen haberler arasında. Kendi mevkisine transfer yapılınca Roma ile köprüleri atan Sırp sol bek Kolarov, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini kulüp yetkililerine bildirmişti. Schalke'nin ayrılacağını açıkladığı kanat oyuncusu Konoplyanka ile 3 yıllığına anlaşılmıştı. Ukraynalı oyuncunun işi artık imzaya kaldı.

RODRIGUES'TE SONA GELİNDİ

Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında umduğu ortamı bulamayan, kulübünün de ayrılmasına sıcak baktığı Rodrigues'te de son noktanın konulduğu öğrenildi. 4 oyuncunun transferlerinin önümüzdeki hafta içi sonuçlandırılacağı ve Topuk Yaylası kampındaki Ersun Yanal'a ideale yakın kadroyla çalışma imkânının sunulacağı bildirildi.