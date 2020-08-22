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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı planlayan Göztepe, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'u gündemine aldı.

22.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:37

Transferde son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı forvet Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe 2 oyuncuyu daha kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı kırmızılıların Rusya'da Krasnodar forması giyen stoper Uros Spahic ile Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk için girişimlere başladığı bildirildi. Yönetimin Sırp Spahic ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı. Alper için de nabız yoklayan Göz-Göz'ün önümüzdeki hafta içinde imzaları attırmayı planladığı kaydedildi.

Futbol yaşamına Kızılyıldızda başlayan 27 yaşındaki Uros Spahic, Fransa'nın Toulouse ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında top koşturdu. 2018-2019 sezonunda Krasnodar'a transfer olan tecrübeli savunmacı 11 defa da Sırbistan Milli Takımı'nın formasını terletti.

FENERBAHÇE'DEN 7 YIL SONRA AYRILDI

Yedi yıllık Fenerbahçe kariyeri sona eren Alper Potuk, 2013-2014 sezonunda sarı lacivertlilere katılmıştı. Deneyimli oyuncu son yıllarda adeta yedek kulübesine mahkum olmuştu. Göztepe transfer döneminde Ideye'nin yanı sıra Kocaelispor'dan Burak ve Hatayspor'dan Kubilay'ı renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
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