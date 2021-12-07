Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor
Vitor Pereira'nın gelişiyle uzun süre sonra oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu bitecek mukavelesini henüz uzatmadı. Ferdi'nin aile faktöründen dolayı Trabzonspor'a daha sıcak olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin Hollanda doğumlu futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşme uzatmayı düşünmediği, Trabzonspor'a sıcak baktığı iddia edildi.
AİLE FAKTÖRÜ
Trabzonspor yerel basınından Haber TS'nin aktardığı bilgiye göre; Kadıoğlu, koyu Trabzonsporlu ve Trabzon asıllı olan ailesinden dolayı Bordo-Mavili takıma sıcak bakıyor.
TARAFTAR İSTİYOR
Trabzonsporlu taraftarlar Ferdi Kadıoğlu hakkında çıkan haberler e olumlu baktı. Taraftarlar Ferdi'nin katkı sağlayacağını düşünüyor.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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