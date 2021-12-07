Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor

Fenerbahçe'nin Hollanda doğumlu futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşme uzatmayı düşünmediği, Trabzonspor'a sıcak baktığı iddia edildi.

AİLE FAKTÖRÜ

Trabzonspor yerel basınından Haber TS'nin aktardığı bilgiye göre; Kadıoğlu, koyu Trabzonsporlu ve Trabzon asıllı olan ailesinden dolayı Bordo-Mavili takıma sıcak bakıyor.

TARAFTAR İSTİYOR

Trabzonsporlu taraftarlar Ferdi Kadıoğlu hakkında çıkan haberler e olumlu baktı. Taraftarlar Ferdi'nin katkı sağlayacağını düşünüyor.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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