Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor - Haberler Spor
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Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Vitor Pereira'nın gelişiyle uzun süre sonra oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu bitecek mukavelesini henüz uzatmadı. Ferdi'nin aile faktöründen dolayı Trabzonspor'a daha sıcak olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin Hollanda doğumlu futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşme uzatmayı düşünmediği, Trabzonspor'a sıcak baktığı iddia edildi.

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor

AİLE FAKTÖRÜ

Trabzonspor yerel basınından Haber TS'nin aktardığı bilgiye göre; Kadıoğlu, koyu Trabzonsporlu ve Trabzon asıllı olan ailesinden dolayı Bordo-Mavili takıma sıcak bakıyor.

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor

TARAFTAR İSTİYOR

Trabzonsporlu taraftarlar Ferdi Kadıoğlu hakkında çıkan haberler e olumlu baktı. Taraftarlar Ferdi'nin katkı sağlayacağını düşünüyor.

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