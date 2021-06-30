Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi
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Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi

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Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'u transfer eden Fenerbahçe, şimdi de gözünü Süper Lig'in gol kralına dikti. Hatayspor formasıyla geçen sezon 22 kez fileleri havalandıran Aaron Boupendza için sarı-lacivertliler resmen devreye girdi. Yönetici Erol Bilecik, Hatayspor'la İstanbul'da bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Gabonlu yıldızın da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenilirken transfer önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon golleriyle Süper Lig'e damga vuran Aaron Boupendza'yı renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

KARİYERİNE SÜPER LİG'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Devrim Zengi'nin haberine göre Fenerbahçe Hatayspor'lu Boupenza için yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe ile Boupendza cephesi arasında görüşmeler başladı. Bonservisi konusunda daha önce Hatayspor ile görüşen yönetim bugün de oyuncun menajeri ile Kalamış'ta bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Boupendza transferini Başkanvekili Erol Bilecik yürütüyor. Fenerbahçe ve Boupendza arasında yapılan görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı iddia edilirken oyuncunun Süper Lig'de kariyerine devam etmek istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi
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