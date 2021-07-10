Fenerbahçe için sürpriz iddia! Yeni sportif direktör Rıdvan Dilmen olacak

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından sportif direktörün kim olacağı merak ediliyor. Yeni sportif direktörle ilgili ortaya atılan son iddia ise bomba etkisi yarattı. Başkan Ali Koç'un Rıdvan Dilmen'i sportif direktör olarak görevlendirmek istediği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılabileceği öne sürüldü.