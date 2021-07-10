Fenerbahçe için sürpriz iddia! Yeni sportif direktör Rıdvan Dilmen olacak
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından sportif direktörün kim olacağı merak ediliyor. Yeni sportif direktörle ilgili ortaya atılan son iddia ise bomba etkisi yarattı. Başkan Ali Koç'un Rıdvan Dilmen'i sportif direktör olarak görevlendirmek istediği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılabileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sportif direktörlüğe Rıdvan Dilmen'i getirmek istediği öne sürüldü. Tecrübeli futbol adamının kısa süre içinde yeni görevine başlayabileceği ifade edildi.
HER AN GÖREVE BAŞLAYABİLİR
Fotospor'da yer alan habere göre; Son dönemde sürekli olarak Başkan Koç'la sohbet eden, ondan aldığı izinlerle açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen'in sportif direktör olarak her an Fenerbahçe'nin başına geçebileceği belirtildi.