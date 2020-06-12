Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçının 11'leri belli oldu Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı, koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen 87 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi, iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 87 gün sonra kaldığı yerden devam ediyor. 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Pandemi önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak mücadelede Fenerbahçe Tahir Karapınar yönetiminde, kalan 8 haftalık periyoda 3 puanla başlamayı hedefliyor. Konuk ekip Hes Kablo Kayserispor'un ise amacı, Kadıköy'den puan ya da puanlar alıp küme düşmeme mücadelesinde avantaj elde etmek istiyor. FENERBAHÇE'DE 3 KRİTİK EKSİK Fenerbahçe'nin 11'inde, sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin yerine Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç yer aldı. Saat 21:00'da başlayacak mücadaleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şu şekilde; FENERBAHÇE: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets