Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Burak Mert'i transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Burak Mert'i transfer etti

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Burak Mert'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Burak Mert'i transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Burak Mert'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında başarılı libero Burak Mert ile anlaşmaya vardı. Burak Mert'e sarı lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor altyapısında voleybola başlayan 1990 doğumlu oyuncu, 2019 yılında A Milli Takım ile CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Burak Mert, 2018-2019 sezonunda Arkas Spor'daki performansıyla en iyi libero ödülünü kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı
Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı
Fatih Karagümrük Başkanı, Fenerbahçe'nin Biglia teklifini doğruladı
Fatih Karagümrük Başkanı, Fenerbahçe'nin Biglia teklifini doğruladı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu
Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Burak Mert'i transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 13:37:13. #1.15#

title