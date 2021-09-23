Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Eylül Süper Lig Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Fenerbahçe - GZT Giresunspor arasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı bitti mi? Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 23 Eylül Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı hakkında bilgiler! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00 'da başladı.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Fenerbahçe 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Fenerbahçe'nin attığı goller:

2. dakika : Ferdi Kadioglu

64. dakika : Mesut Özil

Giresunspor'un attığı goller:

85. dakika : Souleymane Doukara

İLK YARI SONUCU : 1-0

Maç şuan 2-0 oldu. Fenerbahçe önde.

MAÇ SONUCU : 2-1

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Cüneyt Çakır yönetiyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Diego Rossi, Valencia

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate

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