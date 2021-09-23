Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Eylül Süper Lig Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?
2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Fenerbahçe - GZT Giresunspor arasında oynanıyor. Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Fenerbahçe - GZT Giresunspor kaç kaç? Fenerbahçe - GZT Giresunspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Fenerbahçe - GZT Giresunspor arasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı bitti mi? Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 23 Eylül Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı hakkında bilgiler! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00 'da başladı.
Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Maçta Fenerbahçe 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Fenerbahçe'nin attığı goller:
- 2. dakika : Ferdi Kadioglu
- 64. dakika : Mesut Özil
Giresunspor'un attığı goller:
- 85. dakika : Souleymane Doukara
İLK YARI SONUCU : 1-0
Maç şuan 2-0 oldu. Fenerbahçe önde.
MAÇ SONUCU : 2-1
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Cüneyt Çakır yönetiyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Diego Rossi, Valencia
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate