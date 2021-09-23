Fenerbahçe - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Eylül Perşembe Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Fenerbahçe - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23Eylül Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Fenerbahçe - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23Eylül Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00 'da başladı.
Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Maçta Fenerbahçe 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Fenerbahçe'nin attığı goller:
2. dakika : Ferdi Kadioglu
64. dakika : Mesut Özil
Giresunspor'un attığı goller:
85. dakika : Souleymane Doukara
İLK YARI SONUCU : 1-0 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Maç şuan 2-0 oldu. Fenerbahçe önde.
MAÇ SONUCU : 2-1
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Cüneyt Çakır yönetiyor.
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Diego Rossi, Valencia
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate