Fenerbahçe - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Eylül Perşembe Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı?

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FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00 'da başladı.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - GZT Giresunspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Fenerbahçe 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Fenerbahçe'nin attığı goller:

2. dakika : Ferdi Kadioglu

64. dakika : Mesut Özil

Giresunspor'un attığı goller:

85. dakika : Souleymane Doukara

İLK YARI SONUCU : 1-0 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Maç şuan 2-0 oldu. Fenerbahçe önde.

MAÇ SONUCU : 2-1

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

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FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Cüneyt Çakır yönetiyor.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Diego Rossi, Valencia

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate

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