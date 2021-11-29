Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran an! Hakem bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor. Kritik karşılaşmanın 4. dakikasında futbol sahalarında ender görünen bir an yaşandı. Mücadelenin yardımcı hakemin kaldırdığı bayrak, sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin gözüne çarptı. Milli futbolcu kısa bir süre sakatlık yaşarken daha sonra oyuna devam etti.
Fenerbahçe- Göztepe maçının henüz başında yaşanan ilginç anlar karşılaşmaya damga vurdu.
İRFAN CAN KISA SÜRELİ SAKATLIK GEÇİRDİ
Mücadelenin 4. dakikasında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci topu saha içinde tutamadı ve Göztepe lehine taç atışı verildi. Ancak yardımcı hakemin taç atışını göstermek için kaldırdığı bayrağı, İrfan Can Kahveci'nin gözüne çarptı. Milli futbolcu kısa süreli sakatlık yaşarken daha sonra oyuna devam etti.
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