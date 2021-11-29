Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran an! Hakem bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu

Fenerbahçe- Göztepe maçının henüz başında yaşanan ilginç anlar karşılaşmaya damga vurdu.

İRFAN CAN KISA SÜRELİ SAKATLIK GEÇİRDİ

Mücadelenin 4. dakikasında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci topu saha içinde tutamadı ve Göztepe lehine taç atışı verildi. Ancak yardımcı hakemin taç atışını göstermek için kaldırdığı bayrağı, İrfan Can Kahveci'nin gözüne çarptı. Milli futbolcu kısa süreli sakatlık yaşarken daha sonra oyuna devam etti.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

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