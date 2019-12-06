Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından notlar

06.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:52

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta Göztepe'yle deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden 4 ismi değiştirdi.

Sakatlığı bulunan Victor Moses ve sarı kart cezalısı Nabil Dirar kadroda yer almezken, Deniz Türüç ile Zanka yedek kulübesinde oturdu. Yanal, bu isimlerin yerine kırmızı kart cezası sona eren Mauricio Isla ve sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım ile Sadık Çiftpınar ve Vedat Muric'i ilk 11'de oynattı.

Sadık Çiftpınar ilk kez

Fenerbahçe'nin stoperi Sadık Çiftpınar, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Son olarak geçen sezonun 34. haftasında 11'de oynayan Sadık, bu sezon ligde Ersun Yanal'dan ilk kez bu şansı elde etti.

Sadık Çiftpınar, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan iki maçta da ilk 11'de oynamıştı. Sadık, ligde ise bundan önce iki maça yedek kulübesinden oyuna dahil olmuştu.

Zanka ilk defa 11'e giremedi

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka, bu sezon ilk kez 11'e giremedi.

Sarı-lacivertli takıma bu sezon transfer olan Zanka, geride kalan 13 maçta da ilk 11'de oynamıştı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı kart cezalısı Nabil Dirar ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Victor Moses kadroda yer almadı.

Hamzaoğlu'ndan zorunlu tek değişiklik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de zorunlu tek değişiklik yaptı.

Hamzaoğlu, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 3-3 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde forma giyen 10 ismi Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü. Hamzaoğlu, sakatlığı bulunan Erdem Özgenç'in yerine Pierre Polomot'a 11'de şans verdi.

Gençlerbirliği taraftarından ilginç koreografi

Kadıköy az sayıdaki Gençlerbirliği taraftarı ilginç bir koreografiye imza attı.

Deplasman tribünündeki 100'e yakın başkent ekibinin taraftarı, maçtan önce kısa bir süre oturma düzenleriyle Ankara'nın plakası "06"yı oluşturdu. Cep telefonlarının ışıklarını da açan Gençlerbirliği taraftarları renkli bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA