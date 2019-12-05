Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 91. randevuda

05.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:50

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında evinde başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. İki takım arasında daha önce oynanan 90 karşılaşmada sarı-lacivertliler 45, Gençlerbirliği 15 kez kazandı. 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.



Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile 91. randevuya çıkacak. Ligde son 4 haftada kaybetmeyen kırmızı-siyahlılarla oynayacak olan sarı-lacivertliler, rakibine karşı daha önce oynadığı 90 müsabakada 45 galibiyet, 15 mağlubiyet aldı. 30 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



Fenerbahçe ilk yarıda atıyor



Süper Lig'in ilk 13 haftasında oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe (13 gol), aynı zamanda ilk 15 dakikalarda Trabzonspor ile birlikte en fazla gol bulan iki ekipten biri (4 gol). Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper Lig maçında da gol atan Fenerbahçe (8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet), en son Nisan 2013'te 2-0 kaybettiği karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı.



Muriç kazandırıyor



Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Kosovalı futbolcu Vedat Muriç takımını sırtlayan isim oldu. İlk 11'de çıktığı son 4 Süper Lig maçında 4 gol atan Vedat Muriç, ilk 7 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu (7 golle 9 puan) oldu.



Lider Kruse'un golü yok



Sezon başında Bundesliga ekibi Werder Bremen'den transfer olan Max Kruse, ligde en çok şut çeken isim olmasına rağmen henüz golle tanışamadı. Süper Lig'de 13 haftada rakip kaleye 26 şut çeken Alman oyuncu, geçen sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da çektiği son 26 şutta 6 gol kaydetmişti.



Yanal, Hamzaoğlu'na karşı önde



Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu ile oynadığı 7 Süper Lig maçının 4'ünde üstün taraf oldu. Bu maçlarda Hamza Hamzaoğlu'nun takımları ise 2 galibiyet elde etti. Söz konusu maçlarda 1 kez ise eşitlik bozulmadı. Son 3 mücadelede üstün gelen taraf ise Ersun Yanal'ın ekipleri oldu. Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra oynadığı 4 maçtan 8 puan çıkaran Gençlerbirliği, sezonun ilk 9 haftasında 6 puanda kalmıştı.



Sakat ve cezalılar



Fenerbahçe'de sakatlıkları dolayısıyla Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Mevlüt Erdinç ve sarı kart cezası dolayısıyla Nabil Dirar, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.



Yarın saat 20.30'da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İsmail Şencan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA