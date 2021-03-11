Fenerbahçe, genç savunmacı Dario Maresic için harekete geçti

Ara transfer döneminde Apollon Limassol'den Attila Szalai'yi kadrosuna katarak nokta atışı bir transfer yapan Fenerbahçe, yeni sezonda Macar savunmacının yanına en az onun kadar iyi bir stoper almakta kararlı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, Reims'in 21 yaşındaki stoperi Dario Maresic için görüşmelere başladı.

Gelecek sezon Szalai'nin yanına iyi bir stoper almak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isim ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler Reims'in 21 yaşındaki savunmacısıyla yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE RİSKE GİRMEYECEK

Elindeki stoperlerden istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Reims'te forma giyen 21 yaşındaki Dario Maresic'in peşinde. Kanarya, bu transfer için tanıdık bir menajerlik şirketinin kapısını çalacak. Fenerbahçe stoper transferinde artık riske girmek istemiyor. Fener, Rogon'dan daha önce Gustavo, Pelkas ve Szalai'yi transfer etti. Stoper transferinde gelecek sezon riske girmek istemeyen yönetim aynı şirkete bağlı Maresic'i bitirmek istiyor.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

İki sezon önce Reims'e transfer olan Dario Maresic'in kulubüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 21 yaşındaki Avusturyalı genç stoperin güncel piyasa değere ise 3 milyon euro.

(TAKVİM)