Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir
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Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir

15.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:34

Fenerbahçe'de taraftar, Yeni Malatya maçındaki kötü futbol ve hezimet nedeniyle Erol Bulut'a yüklendi. Yönetim ise 45 yaşındaki teknik adamın arkasında. Ancak formu düşen oyuncular için radikal kararlar alınabilir.

Fenerbahçe, Yeni Malatya yenilgisiyle birlikte tarihinde ilk kez Kadıköy'de peş peşe 3 lig maçında mağlup oldu. Taraftarlar, kötü futbol ve farklı mağlubiyetin ardından Erol Bulut'u hedef tahtasına oturttu. "Erol Bulut istifa" etiketi maçın hemen adından sosyal medyada gündemin 1 numarası oldu.

Yaşanan bu gelişmeler karşısında yönetimin nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu. Yurt dışından dönen başkan Ali Koç'un kurmayları ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte bir durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

GAZİANTEP'TE KAYIP OLURSA KADRO DIŞI KAPIDA

Bu toplantıdan, Erol Bulut'a tam destek kararı çıktı. Ancak yönetim, formu hızla düşen, sahada yeteri kadar mücadele etmeyen futbolcular için bu kadar olumlu değil.

Benzer performansın devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde sürpriz kadro dışı kararlarının çıkması muhtemel. Özellikle Gaziantep ile deplasmanda oynanacak maçta yaşanacak bir kayıp, oyuncularla ilgili radikal önlemlerin hayata geçirilmesine neden olabilir.

(Akşam)

Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir
Haber Yorumları (4)
CCUBUKLU: benim ricam F. BAHÇE ruhunu ve aşkını futbolcu arkadaşlara öğretmek lazım O forma ki uğrunda sabahlara kadar uykusuz susuz deplasman maçlarına giden arkadaşların. Ne istediklerini bilmeleri gerekir, GALİBİYET
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NAZIM GÜÇLÜ: EVDE PARTİ DÜZELEYEN FORMU DÜŞEN FUTBOLCUNUN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMASIN BURASI ALİ BABANIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL HERKES ALDIĞI PARANIN HAKKINI VERMEK ZORUNDA
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MAÇKOLİK: kardo dışı çözüm mü olacak adam hem top oynamayacak hem maaşını alacakon dönüm bostan yan gel yat osman
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