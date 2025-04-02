Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler! FB GS muhtemel 11'i! Fenerbahçe Galatasaray maçı kadrosunda kimler var?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin video yardımcı hakemi Alman Pascal Müller oldu. Karşılaşmada asistan video yardımcı hakem olarak ise Erkan Engin görev yapacak. Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Galatasaray maçı kadrosunda kimler var?

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada Alman Pascal Müller, VAR olarak görev alacak. Erkan Engin ise mücadelede AVAR olarak görev yapacak.

Geçen sezonun ortasından itibaren önemli müsabakalara yabancı VAR hakemleri getiren TFF, Alman hakemi ilk kez Türkiye'ye davet etti.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY ZTK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, büyük bir heyecanla bekleniyor. Maç, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, İsmail, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen