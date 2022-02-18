Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Hakemler soyunma odasına kaçtı - Haberler
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Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Hakemler soyunma odasına kaçtı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Hakemler soyunma odasına kaçtı

Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef'le karşılaşıyor. İki takım taraftarlarının da tribünleri doldurduğu maçta bitmeyen gerginliğin ardından hakemler tribünlerin boşaltılmasını istedi. Sporcular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final, Bursa'da Fenerbahçe Beko- Galatasaray Nef karşılaşmasıyla başladı. İki takım taraftarlarının da tribünleri doldurduğu mücadelede gerginlik eksik olmadı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Herkes soyunma odasına kaçtı

4. ANONS İSTENDİ

Mücadelenin ilk 15 dakikasında yaşanan olaylar nedeniyle 3 kez anons yapıldı. Devre arasında da birbirlerine giren rakip takım taraftarlarını polis güçlükle ayırdı. İkinci yarıda da gerginliğin devam etmesi sonrası hakemler 4. anonsu istedi ve tribünler boşaltıldı. Bu sırada oyuncular ve hakem yönetimi soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Hakemler soyunma odasına kaçtı

Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Hakemler soyunma odasına kaçtı

Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler boşaltılıyor! Herkes soyunma odasına kaçtı

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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