Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 2-1'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Galatasaray maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Galatasaray maçı İstanbul'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.