Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, saat 16.00'da başladı. İdman, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.