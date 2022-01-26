Fenerbahçe Futbol Takımı kamp için Antalya'da

ANTALYA (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüreceği Antalya'ya geldi.

Özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Milli takımlarında bulunan Enner Valencia, Kim Min-jae, Marcel Tisserand, Diego Rossi ile sakatlıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Bartu Kulbilge, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ile Arda Güler, kadroya alınmadı.

Kamp kadrosunda altyapıdan 10 futbolcu da yer aldı.