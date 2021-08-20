Fenerbahçe formasında arma ve logo var mı, nerede bulunuyor? 2021 FB yeni formasında ön tarafında arma yok mu?

Dünkü Fenerbahçe-Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya harika bir gol atmıştı. Muhammed Gümüşkaya gol sevincinde formada armayı bulamadı. Bunun akabinde FB taraftarları Fenerbahçe formasında arma ve logo var mı, nerede bulunuyor? 2021 FB yeni formasında ön tarafında arma yok mu? FB formasında arma yok mu, sırt tarafında mı bulunuyor? merak etti.

Mesut Özil'in yerine oyuna girdikten sonra uzaktan nefis gol atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, dünya basının dikkatini çekti. Muhammed'in golü övülürken, sevinçte bulamadığı arma daha çok yer edindi. Bunun ardından futbol severler Fenerbahçe formasında arma bulunmuyor mu? FB formasında arma yok mu? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ FORMASI

Fenerbahçe'nin alternatif forması özel bir lansmanla tanıtıldı. Sarı-lacivertli taraftarın çoğu, yeni formayı beğenmezken sosyal medyada memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Fenerbahçe'de iç saha ve deplasman formalarının tanıtılmasının ardından alternatif forma da görücüye çıktı. Formadaki göğüs sponsorunun çok ön planda olduğunu belirten sarı-lacivertli taraftarlar, yeni formaları sıcak karşılamadı.

Yeni forma görüntüsü şöyle:

Fenerbahçe yeni forması

FENERBAHÇE'NİN FORMASINDA ARMA YOK MU, NEREDE BULUNUR?

Yeni formada arma ön tarafta değil arka tarafta ense bölgesinde bulunmaktadır. Fakat formaya yakından bakıldığında Fenerbahçe logosunun forma üzerinde çok sayıda yer aldığı görülüyor. Lakin uzaktan bakılınca sanki formada logo yokmuş gibi durmaktadır. Buna ek olarak FB arması ise ense bölgesinde belirgin şekilde mevcut. Aynı şekilde ön tarafta koyu renkli olarak desenlenmiş şekilde de mevcuttur.

GOLÜ ATTI ARMAYI BULAMADI

Mesut Özil'in yerine oyuna girdikten sonra uzaktan nefis gol atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, dünya basının dikkatini çekti. Muhammed'in golü övülürken, sevinçte bulamadığı arma daha çok yer edindi. Marca, The Sun, As gibi önemli medya organları Fenerbahçe'nin armasız yeni formasına eleştiri yöneltti.

Fenerbahçe'nin forvetsiz ve oldukça eksik bir kadro ile çıktığı HJK Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya, oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderirken gol sevinci sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Sporarena'nın aktardığı haberde; dış basının Fenerbahçe maçına verdiği tepkiler derlendi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.