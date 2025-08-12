Fenerbahçe - Feyenoord nerede izlenir? Fenerbahçe Feyenoord rövanş maçı Exxen'den nasıl izlenir?

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun en kritik karşılaşmalarından biri olarak futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Rövanş mücadelesi, ilk maçın ardından büyük bir merakla bekleniyor ve "Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı nerede izlenir?" sorusu soruluyor.

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı nasıl izlenir sorusu, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki kritik mücadelenin yaklaşmasıyla birlikte taraftarların gündemine oturdu. Peki, Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı nasıl izlenir Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?İşte detaylar...

FENERBAHÇE FEYENOORD NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı nasıl izlenir sorusunu soran taraftarlar, ayrıca maçı TV'den izlemek için Exxen'in desteklediği akıllı televizyon uygulamalarını kullanabilir.

FENERBAHÇE FEYENOORD NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE - FEYENOORD HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yayın hakları gereği yalnızca Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

