Fenerbahçe, eski dostlarından çektiğini kimseden çekmedi! Tablo çok vahim

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasretini 2 maça çıkaran sarı-lacivertliler, bu sezon eski teknik direktörlerine karşı oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.

EROL BULUT VE AYKUT KOCAMAN, FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ

Fenerbahçe bu sezon Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'ye karşı 3-2 kaybederken, Aykut Kocaman'ın Başakşehiri'ne ise 2-0 mağlup oldu. Ayrıca sarı-lacivertliler, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

SON DARBE EMRE BELÖZOĞLU'DAN

Son olarak teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Aykut Kocaman, Erol Bulut, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı 11 puan kaybetti.

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