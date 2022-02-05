Fenerbahçe, eski dostlarından çektiğini kimseden çekmedi! Tablo çok vahim
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Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon eski hocaları Erol Bulut, Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na karşı çıktığı 4 maçta 11 puan bıraktı.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasretini 2 maça çıkaran sarı-lacivertliler, bu sezon eski teknik direktörlerine karşı oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.
EROL BULUT VE AYKUT KOCAMAN, FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ
Fenerbahçe bu sezon Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'ye karşı 3-2 kaybederken, Aykut Kocaman'ın Başakşehiri'ne ise 2-0 mağlup oldu. Ayrıca sarı-lacivertliler, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.
SON DARBE EMRE BELÖZOĞLU'DAN
Son olarak teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Aykut Kocaman, Erol Bulut, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı 11 puan kaybetti.