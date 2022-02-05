Fenerbahçe, eski dostlarından çektiğini kimseden çekmedi! Tablo çok vahim - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, eski dostlarından çektiğini kimseden çekmedi! Tablo çok vahim

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, eski dostlarından çektiğini kimseden çekmedi! Tablo çok vahim

Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon eski hocaları Erol Bulut, Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na karşı çıktığı 4 maçta 11 puan bıraktı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasretini 2 maça çıkaran sarı-lacivertliler, bu sezon eski teknik direktörlerine karşı oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.

EROL BULUT VE AYKUT KOCAMAN, FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ

Fenerbahçe bu sezon Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'ye karşı 3-2 kaybederken, Aykut Kocaman'ın Başakşehiri'ne ise 2-0 mağlup oldu. Ayrıca sarı-lacivertliler, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

SON DARBE EMRE BELÖZOĞLU'DAN

Son olarak teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Aykut Kocaman, Erol Bulut, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı 11 puan kaybetti.

Haberler.com - Spor

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman, Erol Bulut, Başakşehir, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title