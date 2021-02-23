Fenerbahçe Erol Bulut'la sezon sonuna kadar yola devam edecek
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Fenerbahçe Erol Bulut'la sezon sonuna kadar yola devam edecek

23.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:35
Fenerbahçe Erol Bulut'la sezon sonuna kadar yola devam edecek

Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a yöneldi. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başlandı. Sarı-lacivertli yönetimin sezonu Erol Bulut'la tamamlayacağı ancak sezon sonunda 46 yaşındaki teknik adamla yollarını ayıracağı kaydedildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'yi konuk etti. Sarı Lacivertliler, Halil Akbunar'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden Galatasaray'ın zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanında galip geldiği haftada 3 puan kaybeden Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moraller bozuldu.

Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a yöneldi. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başlandı.

DEĞİŞİKLİK DAHA KÖTÜ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği tekrar tartışmaya açıldı. Göztepe mağlubiyeti sonrası yol ayrılığı gündeme gelse de henüz böyle bir karar alınmadı. Bunda en önemli etkenlerden biri Ali Koç ve yönetiminin istikrar sözüyle göreve gelmesi.

Kamuoyunda genel beklenti Erol Bulut ile yolların ayrılması yönünde olsa da yönetim henüz üçüncü yılına girmeden 5. teknik direktör ile yol ayrımına gitmek istemiyor, değişikliğin daha kötü sonuçlar açabileceği belirtiliyor.

Sarı-lacivertlilerde yönetim şu anda iyi bir teknik direktör bulmanın zor ve maliyeti olacağı görüşünde hemfikir. Ayrıca yine bir uyum süreci söz konusu olacak. Bu nedenle sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar Erol Bulut ile yola devam etmekte ısrarcı. Ayrıca sık sık hoca değişikliği yapmanın kulüp ve yönetimin imajı açısından olumsuz bir durum oluşturabileceği düşünülüyor.

(Milliyet)

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