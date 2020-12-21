Fenerbahçe, Erol Bulut'la ilgili devre arasına kadar karar almayacak

Süper Lig'de Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a döndü. Maç sonrası Bulut'un geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetimden Erol Bulut ile ilgili karar çıktı.

Süper Lig'de son 6 haftada 4 yenilgi alan Fenerbahçe'de arka arkaya kötü sonuçlar gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Erol Bulut ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son olarak Gaziantep karşısında da sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu iyice sallanmaya başladı.

YÖNETİM MEMNUN DEĞİL ANCAK DEVRE ARASI BEKLENECEK

Ciddi şekilde eleştiri alan genç teknik adamın geleceği merak ediliyor. Yönetim de gidişattan memnun değil. Ancak alınacak radikal bir kararın tüm sezonu kaybettirmesi söz konusu. Dolayısıyla yönetim ilk yarının sonuna kadar bekleyip ona göre bir karar vermeyi planlıyor.

TEKNİK ADAM HAVUZU FENERBAHÇE İÇİN DARALDI

Mevcut şartlarda yerli teknik adam havuzu sarı-lacivertliler için oldukça daraldı. Erol Bulut'un takımın başına geçmesindeki etkenlerden biri de zaten buydu. Bulut'un ayrılması sonrası yerli bir teknik adam bulmak kolay değil. Yabancı teknik adamda da klasik sorun olarak takımı ve ligi tanımama durumu ortaya çıkacak.

TAKIMIN TOPARLANMASI BEKLENECEK

Bu yüzden ilk hedef hocanın ve takımın toparlanmasını beklemek olacak. Ligin öncekilerden daha da uzun olması ve oynanan kötü futbola karşın takımın puan olarak zirveye yakın olması nedeniyle yönetim biraz daha durumun toparlanmasını bekleyecek. Ayrıca devre arası transfer döneminde de gerekli takviyeler yapılacak.

HOCA DAYANMIYOR

Sportif açıdan başarılardan uzak kalan Fenerbahçe'de son 24 ayda ciddi bir teknik direktör sirkülasyonu oldu. Başkan Ali Koç ve yönetim göreve geldiğinde mevcut teknik adam Aykut Kocaman'la çalışmak istemedi. Fenerbahçe'yi 2. sırada bırakan ve kupa finaline taşıyan Kocaman sonrasın Cocu göreve geldi. Fenerbahçe'ye gelmeden önce PSV'yi 3 kez şampiyon yapan Cocu, 10. haftada görevden ayrıldı. Ardından bir aylık süreç yardımcısı Erwin Koeman ile geçti. 2013-14'teki son şampiyonluğun mimarı Ersun Yanal'la yola devam eden Fenerbahçe yine istediğini bulamadı ve 1.5 sezon sonra vedalaşıldı.

100 GÜN HOCASIZ GEÇTİ

100 günlük süreyi hocasız geçen ve Tahir Karapınar'la yola devam eden Fenerbahçe'de son olarak Alanya'yı ilk 5'e taşıyan ve kupada final oynatan Erol Bulut'la sözleşme yapıldı ancak 13. haftada ciddi bir güven sıkıntısı yaşandı.

(Milliyet)