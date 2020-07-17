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Fenerbahçe, Emre ile Dirar arasındaki tartışmayı doğruladı ancak küfürleşmenin olmadığını açıkladı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar arasında yaşanan tartışmayı doğruladı. Ancak, Emre'nin takım arkadaşlarına küfür ettiği yönündeki kısmın gerçek dışı olduğunu söyledi.

17.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:17

Fenerbahçe Kulübü, kaptan Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar arasında tartışma yaşandığı ve kaptanın Dirar'a küfür edip antrenmandan kovduğu iddialarına yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcu arasında tartışma yaşandığı doğrulandı ancak Emre ve Dirar arasında küfürleşme ve yumruklaşmanın yaşanmadığı ve Dirar'ın, Tahir Karapınar tarafından soyunma odasına gönderildiği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün tarihli Akşam gazetesinde yer alan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloğa dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir. Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar'a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır. Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

O...Ç... DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Söz konusu haberde yer alan iddiaya göre Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Nibal Dirar ile tartıştı. Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine Dirar 'Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdi.

Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar'a 'O…Ç…' diye küfür etti. Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için Sarı-Lacivertli futbolcular araya girdi.

Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre'yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma Türkçe 'Hepiniz O… Ç…. sunuz' diye bağırdı.

Fenerbahçe, Emre ile Dirar arasındaki tartışmayı doğruladı ancak küfürleşmenin olmadığını açıkladı
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