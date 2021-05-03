Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor

Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki sezonun forvet hattını sil baştan tasarlayacak. Bonservisi Brentford'da olan Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, takımlarıyla mukaveleleri dolacak Edinson Cavani ve Olivier Giroud listenin tepesinde yer alan isimler. İçlerinden gelme ihtimali en kuvvetli aday Fransız Giroud gözüküyor.

Fenerbahçe önümüzdeki sezon hattında gol sorunu yaşamak istemiyor. Bu sezon transfer edilen Samatta, Cisse, Thiam, takımın net forveti olamadı. Şimdilerde kanat takviyesi olarak transfer edilen Enner Valencia en uç noktada oynuyor. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki sezon bu üç futbolcuyu kadrosunda düşünmüyor. Yerlerine ise Halil Dervişoğlu, Giroud ve Cavani'nin adı geçiyor.

BRENTFORD 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Gedson Fernandes'in de bonservisini almayı planlayan Galatasaray, Halil Dervişoğlu için 5 milyon euro talep eden Brentford'a bu parayı ödemeye yanaşmıyor. Sarı-Lacivertliler de son haftalarda dikkat çeken Halil'i radarına aldı. İngiliz ekibiyle Fenerbahçe'nin de masaya oturacağı aktarıldı.

GIROUD'NUN CHELSEA DÖNEMİ BİTTİ

35 yaşına girmesine 5 ay kalan Oliver Giroud'nun Chelsea ile mukavele uzatması beklenmiyor. Eski takım arkadaşı Mesut Özil'in bu transferde aracı olduğu belirtiliyor. Fransız forvetle yıllık ücret olarak 4 milyon euro civarında bir paraya anlaşma sağlanabileceği kaydedildi.

CAVANI'NİN MAAŞI EL YAKIYOR

Sezon başında Manchester United'a katılan Edinson Cavani, İngiliz ekibinin hücum yolunda önemli bir güç oluşturdu. Mukavelesinde bir yıl opsiyon bulunuyor. Kırmızı Şeytanlar'da bu durum sezon sonu masaya yatırılacak. Ancak Cavani'nin gelme ihtimali Giroud kadar kolay değil. En az 6-7 milyon euro seviyelerinde bir talebi olduğu aktarıldı.