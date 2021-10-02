Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu - Haberler Spor
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Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de attığı rövaşata golleriyle unutulmazlar arasına giren Moussa Sow, Türkiye'den ayrılamıyor. Senegalli efsanenin, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Bababaeskispor'a asbaşkanı olduğu iddia edildi.

Moussa Sow'un, Babaeskispor'un asbaşkanı olduğu öne sürüldü. Bölge basınından 39 Babaeski, Amadou Sow'un kulüp başkanı, kardeşi Moussa Sow'un da asbaşkan olduğunu ileri sürdü. A Spor da Moussa Sow'un, Babaeskispor'da asbaşkan olduğunu yazdı.

Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'un asbaşkanı oldu

EN SON ÜMRANİYE'DE OYNADI

Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye transfer olan Moussa Sow, 2018'den itibaren sırasıyla Bursaspor, Gazişehir, Gaziantep FK ve son olarak Ümraniyespor formalarını giydi.

Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu
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Haber: Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu - Haberler Spor
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