Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviçin oğlu TECO Karacabey Belediyespor'da
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Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviçin oğlu TECO Karacabey Belediyespor'da

Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviçin oğlu TECO Karacabey Belediyespor'da
Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Spor

TECO Karacabey Belediyespor, Sırbistan 1. Lig takımlarından OFK Zarkovaspor'dan Denis Meriç'i transfer etti.

TECO Karacabey Belediyespor, Sırbistan 1. Lig takımlarından OFK Zarkovaspor'dan Denis Meriç'i transfer etti.

TECO Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviçin oğlu olan ve stoper ile orta sahada oynayabilen Denis Meriç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Stoper ve orta saha mevkiinde oynayabilen Sırbistan 1. Lig takımlarından OFK Zarkovaspor'dan Denis Meriç'i transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.


Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviçin oğlu TECO Karacabey Belediyespor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin

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Fenerbahçe efsane oyuncusu Mirkoviçin oğlu TECO Karacabey Belediyespor'da - Haberler Spor
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