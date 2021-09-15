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Fenerbahçe, E. Frankfurt maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Koca - Haberler | Spor

- Fenerbahçe, E. Frankfurt maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Almanya temsilci Eintracht Frankfurt ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

- Fenerbahçe, E. Frankfurt maçı hazırlıklarını tamamladı

FRANKFURT - Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Almanya temsilci Eintracht Frankfurt ile oynayacağı Uefa Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Deutsche Bank Park'ta ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan takımın antrenmanını Başkan Ali Koç ile yöneticiler de izledi.

Fenerbahçe, E. Frankfurt maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, E. Frankfurt maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, E. Frankfurt maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, E. Frankfurt maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Koca - Spor Haberleri
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