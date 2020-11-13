Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'ü transfer etmek için Gökhan Gönül ve Caner Erkin taktiğini uygulayacak

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında olan milli futbolcu Dorukhan Toköz'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Fenerbahçe'nin, başarılı futbolcuyu renklerine bağlamak için Gökhan Gönül ve Caner Erkin'de olduğu gibi Beşiktaş'tan ayrılmasını bekleme stratejisini uygulayacağı ifade edildi.

Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti. Son yapılan toplantıda Fenerli kurmaylar Dorukhan için Gökhan ve Caner için denenen taktiği uygulama kararı aldı.

Buna göre Dorukhan Toköz ile hemen her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı orta saha oyuncusunun oyuncunun Beşiktaş ile yollarını ayırmasını bekleyecek.

YA OCAK YA DA SEZON SONU

Dorukhan eğer devre arası Beşiktaş'tan ayrılırsa, Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katacak. Aksi taktirde tıpkı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'de olduğu gibi sezon sonunu bekleyecek. Dorukhan'ın sözleşmesi haziranda sona eriyor.

BEŞİKTAŞ İLE İPLER KOPABİLİR

Genç futbolcu şu anda Beşiktaş'ta düzenli forma giyse de sözleşme uzatmaması Siyah-beyazlı yönetimde tepkiye neden olmuştu. Bu yüzden Beşiktaş'ta Dorukhan ile her an ipler kopabilir.

İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ

Dorukhan Toköz, bu sezon 7 lig maçında görev aldı. Bu maçların 6'sında ilk 11'de oynadı. Avrupa Ligi'nde de 1 maçta görev yaptı.

"GİT DEMİYORUZ AMA 1.5 MİLYON EURO İMKANSIZ"

Dorukhan Toköz konusuna açıklık getiren Ahmet Nur Çebi Çebi, "Dorukhan konusuna gelince... Ona 'git' demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu ekonomik olarak imkansız. Bizler, ismi değil kulübü yaşatmalıyız" diye konuşmuştu.

(Takvim)