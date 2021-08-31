Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getirdi
Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi'yi İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi'yi İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi, İstanbul'a geldi. THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'na gelen Diego Rossi, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Uruguaylı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Diego Rossi, geçtiğimiz sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız