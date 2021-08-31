Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getirdi
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Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getirdi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi'yi İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi'yi İstanbul'a getirdi. 

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi, İstanbul'a geldi. THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'na gelen Diego Rossi, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Uruguaylı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Diego Rossi, geçtiğimiz sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getirdi
Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getirdi
Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız

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