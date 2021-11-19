Fenerbahçe derbi ateşini yaktı! Videoyu izleyen taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Zirvenin oldukça uzağında kalan sarı-lacivertliler derbi ateşini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaktı. Taraftara büyük bir heyecan yaşatan videoya kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
Süper Lig'de son 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak dev derbide Galatasaray'ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertliler kritik maç öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı.
KISA SÜREDE BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI
Futbolcuların antrenmandan görüntülerini müzik eşliğinde paylaşan Fenerbahçe sosyal medya hesabı, taraftarı mest etti. Kısa sürede binlerce etkileşim alan videoya taraftarlar beğeni yağdırdı.
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