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Fenerbahçe derbi ateşini yaktı! Videoyu izleyen taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Zirvenin oldukça uzağında kalan sarı-lacivertliler derbi ateşini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaktı. Taraftara büyük bir heyecan yaşatan videoya kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Süper Lig'de son 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak dev derbide Galatasaray'ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertliler kritik maç öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı.

KISA SÜREDE BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Futbolcuların antrenmandan görüntülerini müzik eşliğinde paylaşan Fenerbahçe sosyal medya hesabı, taraftarı mest etti. Kısa sürede binlerce etkileşim alan videoya taraftarlar beğeni yağdırdı.

Fenerbahçe derbi ateşini yaktı! Videoyu izleyen taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor

Ali Gülhan
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