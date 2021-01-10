Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki
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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki

10.01.2021 19:06 | Son Güncelleme: 10.01.2021 19:11
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yayıncı kuruluşa tepki gösterdi ve her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki verileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yayıncı kuruluşa tepki gösterdi ve her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki verileceğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Bugün Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer alması tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir" ifadelerine yer verdi.Kulübün açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: "Sezon başından bu yana; sınırını ve haddini aşan karar ve yaklaşımlarından dolayı yayıncı kuruluşu en üst düzeyde pek çok kez uyarmış ve tek beklentimizin yayıncı kuruluşa yakışan şekilde 'objektif, adil, tarafsız' bir politika olduğunu kendilerine iletmiştik. Bu son gündemle beraber ise, yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe aleyhine atılan adımların artık kasıtlı şekilde akıl almaz boyuta getirildiği ve bu dakikadan sonra düzelmesinin kesinlikle mümkün olmayacağı netlik kazanmıştır. Bununla birlikte bu yaşanan son olay tamamen göstermiştir ki peş peşe yaşanan tüm olayları teknik bir hata vb. söylemlerle açıklamaya çalışmak Fenerbahçe camiasının aklıyla alay etmektir. Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yayıncı kuruluşun ısrarlı ve kararlı bir şekilde bizzat kendi tercihi olan bu duruma karşı her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki vereceğimizi camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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