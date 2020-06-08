Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi Emre Belözoğlu son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'a teknik direktörlük görevini teklif etti. Buruk ise Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki seçimini yaptı ve ilerde Galatasaray'da çalışmayı hayal ettiği için sarı-lacivertlilerden gelen teklifi kabul etmedi.

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken gündeme gelen bir isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tu.

Emre Belözoğlu ile hem Galatasaray hem Inter'den takım arkadaşı olan Buruk, sarı-lacivertlilerin gelecekteki sportif direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi. Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi.

GALATASARAY'I HAYAL ETTİĞİ İÇİN KABUL ETMEDİ

Okan Buruk'un kariyer planlamasında en az 2 sezon daha Medipol Başakşehir'de kalmak olduğu ifade edildi. Okan Buruk'un ikinci sezonun sonunda ise UEFA Kupası'nı kazandığı Galatasaray teknik direktörlüğünü hayal ettiği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tarihi zaferler kazandığı 1996- 2000 takımının da en önemli parçalarından olan Okan Buruk sarı-kırmızılı forma ile kariyerinde 280 maça çıkarken 40 gol atıp 48 kez de asiste imza attı.

LİSTEDE 3 ADAY KALDI: BJELICA, BULUT, AVCI

Fenerbahçe'nin elinde 3 teknik direktör ismi kaldı. Nenad Bjelica, listedeki tek yabancı. Türk alternatifler ise Alanyaspor'dan Erol Bulut ve Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı.

Fenerbahçe, teknik direktör ile ilgili kararını 8 maçlık periyodun ardından verecek.

(Sabah)