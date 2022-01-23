Fenerbahçe'den Serdar Aziz ve Novak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler Spor
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Fenerbahçe'den Serdar Aziz ve Novak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

Fenerbahçe'den Serdar Aziz ve Novak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolculardan Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın da sol uyluk arka üst adale tendonunda, tendon içi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolculardan Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın da sol uyluk arka üst adale tendonunda, tendon içi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde, Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adale tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Oyuncuların tedavilerine başlandığı aktarıldı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Serdar Aziz, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Haber

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