Fenerbahçe'den Samatta açıklaması
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Fenerbahçe'den Samatta açıklaması

25.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:37
Fenerbahçe'den Samatta açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Sivas Belediyespor karşılaşmasında sakatlık geçiren Mbwana Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme ve eklem kapsülünde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Sivas Belediyespor karşılaşmasında sakatlık geçiren Mbwana Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme ve eklem kapsülünde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da Fenerbahçe'nin Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakada sakatlık geçiren Mbwana Samatta ile ilgili sarı lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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