Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz
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Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz

22.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:47
Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ettiği açıklamasında, "İstanbul Sözleşmesi'ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni fesih etmesine dair bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirtirken, kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

"YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen, Kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten, Kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; "Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!" diyen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz."

Haber Yorumları (17)
UA 34: AHMET ÇAKAR VEYA FATİH ALTAYLIYA SÖYLEYİN SİZİN ADINIZA TV DE SAVUNUR İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ FB YÖNETİMİ!(NASIL OLSA TALİMATI SİZDEN ALIYOR BU İKİ KİŞİ)
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EKSİK OLAN: Bir eksik olan buydu demi.Kendi işinizi doğru yaptınız da siyasetiniz kaldı.! İşine bak işine futbolu iyice siyasete ortal ettiniz tat tuz bırakmadınız.
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METİN: küçük enişte bozmadığın bir o kalmıştı
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