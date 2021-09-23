Fenerbahçe'den giden şov yapıyor! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı - Haberler Spor
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Fenerbahçe'den giden şov yapıyor! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı

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Sarı-Lacivertliler'in sezon başı Antwerp'e gönderdiği Mbwana Samatta ve Michael Frey, adeta küllerinden doğdu. Antwerp'in 4-2 kazandığı maçta Frey'in attığı golün asistini Samatta yaptı. Frey, Belçika'da 8. maçında 10. kez ağları sarstı. Samatta da 4 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin eski santrforları Frey ve Samatta, Belçika'daki formlarıyla adlarından söz ettiriyor. Genk maçında 4. golde sahneye çıkan Frey'e asisti Samatta yaptı.

Fenerbahçe'den giden şov yapıyor! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı

SON GOLDE SAHNE

Antwerp, Genk'i 4-2 mağlup ederken 4. golde sahneye Sarı-Lacivertliler'in eski santrforları Frey ve Samatta çıktı. Skorer'in aktardığı habere göre; dakikala 69'u gösterirken oyuna 1 dakika önce giren Samatta'nın pasında Michael Frey bu sezonki 9. maçında 10. golünü attı. İsviçreli futbolcu gol krallığında zirvedeki yerini sağlamlaştırırken Samatta ise 4. maçında 1 gol 1 asistlik performans sergilemiş oldu.

Fenerbahçe'den giden şov yapıyor! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
Haberler.com - Spor Haberleri
Coştu bir kere! F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor

Coştu bir kere! F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
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Haber: Fenerbahçe'den giden şov yapıyor! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı - Haberler Spor
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