Fenerbahçe'den giden şov yapıyor! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı

Fenerbahçe'nin eski santrforları Frey ve Samatta, Belçika'daki formlarıyla adlarından söz ettiriyor. Genk maçında 4. golde sahneye çıkan Frey'e asisti Samatta yaptı.

SON GOLDE SAHNE

Antwerp, Genk'i 4-2 mağlup ederken 4. golde sahneye Sarı-Lacivertliler'in eski santrforları Frey ve Samatta çıktı. Skorer'in aktardığı habere göre; dakikala 69'u gösterirken oyuna 1 dakika önce giren Samatta'nın pasında Michael Frey bu sezonki 9. maçında 10. golünü attı. İsviçreli futbolcu gol krallığında zirvedeki yerini sağlamlaştırırken Samatta ise 4. maçında 1 gol 1 asistlik performans sergilemiş oldu.

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