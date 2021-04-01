F.Bahçe'den G.Saray'a olay yaratacak sözler! Şampiyonluk tartışmasında gerilim tırmanıyor

Fenerbahçe, Mustafa Cengiz'in 28 şampiyonlukla ilgili sözlerine canlı yayında sert yanıt verdi. Kulübün resmi kanalı olan FB TV'de Gündem Özel programında konuşan Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, "1923'ten sonra bu turnuvaları bizzat federasyon oynatmıştır. Büyük efsanelerin katıldığı, lige ismi verilen bu efsanelerin kazandıkları şampiyonlukları katletmeye çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışlarından birine sahne olurken, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan 1959 yılı öncesi şampiyonluklar tartışması da gerilimi iyice artırdı. Fenerbahçe, yıllardır dillendirdiği resmi hesaba dahil edilmeyen şampiyonlukları için TFF'ye başvurdu. Sarı-lacivertliler, 1924'ten bu yana futbol federasyonunun oynattığı ülke şampiyonluklarıyla birlikte toplamda 28 kez mutlu sona ulaştığını belirterek beşinci yıldızı talep etti.

Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu FB TV'de konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sipahioğlu'nun açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"GALATASARAY BAŞKANI ART NİYETLİ"

"Biz Galatasaray aleyhine derbiden sonraki açıklamadan sonra hiç açıklama yapmadık. Onlar 1 saat boyunca sadece Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalar yaptılar. Bilgisizce konuşuyor. Galatasaray başkanı art niyetli konuşuyor."

"SAYILMASIN DİYE LOBİ YAPIYORLAR"

"Kullanmak zorunda kalacağımız üslup adına camiamızdan özür diliyoruz. 2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok. Türkiye şampiyonluklarının sayılmasının karşısında lobi yapıyorlar. Bugüne kadar da sayılmaması için kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler."

"FENERBAHÇE'NİN DURUŞU ORTADADIR , BELLİDİR"

"Galatasaray başkanını Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmeye çalışmaması için uyarmıştık. Bir yönetim anlayışı bunu 1 ayda 2 defa aynı şeyi yapıyorsa bu hata değil kasıttır. Misille cevap vereceğiz. Fenerbahçe Cumhuriyeti, rahmetli Halit Deringör'ün ifade ettiği üzere bir gönül cumhuriyetidir, bir metafordur. Fenerbahçe'nin devletine, milletine, cumhuriyetine bağlılığı, bu devlet, millet, cumhuriyet için yaptıkları ortadadır. Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bir terör örgütü liderinin 'Dualarla himmetlerler ayağa kaldırmamız lazım' dediği ortadadır. Şampiyonluk belgesellerinden FETÖ firarilerini çıkarmak zorunda kalan bellidir. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir. Bu bir metafordur. Fenerbahçe'nin duruşu ortadadır, bellidir."

"TFF AÇIKÇA BEYAN EDİYOR"

"1923'te TFF kuruldu, 1924'te bölgesel değil ulusal bazda bir şampiyona düzenledi. Bunun adı Türkiye Futbol Birinciliği'dir. TFF org üzerinden bunun görseli de var. TFF kuruluş yıllarını anlatırken, "İlk Türkiye şampiyonası Ankara'da yapılmış ve şampiyon Harbiye olmuştur' denilir. Tarihçede herkes bunu görebilir. 'İlk deplasmanlı lig kapsamındaki milli küme maçları da bu dönemde yapılmıştır.' deniliyor. TFF açıkça bunu beyan ediyor."

"BU BELGE ÖNEMLİDİR"

"Harbiye'nin şampiyon olduğu sezon 12 farklı şehir katılmıştır. Her şehrin 1 galibi, Türkiye Futbol Birinciliği'ne katılıyor. 1924-1951 yılları arasında yapıldı. Bizim şampiyon olduğumuz sene 16 farklı sene var. 1935'te 24 farklı şehrin takımı katılıyor. 1924'te Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Kemal'in bir beyanatı ve belgeseli var. Atatürk diyor ki, 'Bu şampiyonaya gelecek tüm takımların ulaşım masrafları devlet tarafından yarı yarıya karşılanacak' Bu belge önemlidir. Atatürk'ün ilk 1924'teki şampiyonaya verdiği önem ortadadır."

"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUKLARI VERİLDİ"

"Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmış ve yıldız hesabına katılmıştır."

"HALUK ULUSOY HASTA GALATASARAYLI"

"Dünyada iki kritere bakarlar. Federasyon kurulmuş mu, ulusal bir şampiyona mı? Galatasaray dışında bu 1959 öncesi şampiyonluklarının karşısında duran bir kulüp yok. Hasta Galatasaraylı, 'Galatasaray başkanlığı en büyük hayalim' diyen Ulusoy ile 1959 öncesini hiçe saydılar. Tahkim Kurulu Başkanı olan Türker Aslan katakulli ile 1959 öncesini sildiler. Galatasaray da bunun karşısında nasıl durduğunu anlatıyor. İtirafçı oldular dilekçeleriyle. Bu şampiyonlukları saydırmamak onların başarısıdır."

KISMİ MİLLİ TAKIM MI DİYECEĞİZ?

"Milli Takımımız, 1968'e kadar İstanbul, İzmir, Ankara kulüpleri dışında oyuncu çağrılmadı. 1968'e kadar olan milli takımlara kısmi milli takım mı diyeceğiz."

"BÖYLE SAÇMA BİR TEZ OLUR MU?"

"Beşiktaş diyorlar, haklı bir şekilde aldı 2 şampiyonluğu, Fenerbahçe 9 şampiyonluğu almasın. Beşiktaş, Avrupa'da temsil etti, Fenerbahçe temsil etmedi diyorlar. Avrupa kupaları 1955'te oynanmaya başlandı. 1955'ten evvel Avrupa'da UEFA bazında şampiyona yoktu. O zaman bütün ülkeler 1955'ten evvelki şampiyonlukları saymasın. Böyle saçma bir tez olur mu!"

"BEŞİKTAŞ'A 5 ŞAMPİYONLUK DAHA VERİLSİN"

"Bizce Beşiktaş'ın haklı ve alması gereken 5 şampiyonluk daha var. 1959 çizgisi fiktif ve delinmeye müsaittir. Beşiktaş'ın başvurusu kolayca kabul edilmiş ve 1956'ya çekilmiştir. Bu bile çizginin ne kadar saçma ve fiktif olduğu ortadadır. Bizce başlangıç 1923'tür."

"BABA GÜNDÜZ EFSANESİ VAR"

"Galatasaray org adlı resmi sitelerinde Baba Gündüz var Türk efsanesi, onların efsanesi. Baba Gündüz'ü anlatırken, 'Ankara Demirspor, tarihteki tek Türkiye şampiyonluğunu kazandığı 1947 yılındaki finalde ise Fenerbahçe'yi 3-0 ve 6-0 yenerken Gündüz Kılıç da Ankara Demirspor forması giyiyordu.' Resmi ifadeleri bu. Kaldırmazsa resmi sitelerinden bunu bulabilirsiniz. 'Tek Türkiye şampiyonluğu' diyor, bunu resmen tanıyorlar aslında."

"BÜTÜN CAMİANIZ YALANLARINIZLA BU TEZLERİ GÜNDEME GETİRİYOR"

"Galatasaray Spor Kulübü'nin çıkardığı 100 Yılın Öyküsü kitabını çıkardı. 1939 yılında kazandıkları Türkiye şampiyonluğunu nasıl anlatmışlar bakalım. 'Galatasaray'ı 1939 yılı milli küme şampiyonu olarak ilan etmişti. Türkiye geneli itibarıyla düzenlenen bir organizasyonda kazandığı ilk şampiyonluktu. Galatasaray artık sadece bulunduğu kent düzeyinde değil, aynı zamanda Türkiye genelinde de şampiyonluk kazanmış bir takımdı.' Siz bu belgeleri yayınlarken, bunları yazarken Fenerbahçe bu başvuruyu yapar diye düşünmediniz. 1959 öncesi şampiyonlukları olan takımların bu başvuruyu yapacağını düşünmediniz. '1939 yılı şampiyonluğumuz Türkiye geneli' diyorsunuz. 'Baba Gündüz, 1947'de Türkiye şampiyonu oldu' diyorsunuz. Sonra dilekçeler veriyor, yayınlar yapıyorsunuz. Bütün camianız yalanlarınızla bu tezleri gündem getiriyor."

KİM HIRSIZ?

Sayın Mustafa Cengiz, bu belgelerden sonra soruyorum: Kim hırsız? 1923'ten sonra bu turnuvaları bizzat federasyon oynatmıştır. Büyük efsanelerin katıldığı, lige ismi verilen bu efsanelerin kazandıkları şampiyonlukları katletmeye çalışıyorsunuz. İletişim çağındayız. Bütün gerçekler ortaya çıktı. Tüm Türkiye, siz dışında bize hak veriyor. Tek tük belki 1-2 istisna vardır. Biz çok görmedik. Sizin dışınızda buna itiraz eden yok. Türkiye'nin geneli bu şampiyonlukların ne kadar haklı olduğunu görüyor. Haluk Ulusoy'lar, Türker Aslan'larla katlettiniz bu şampiyonlukları. Kim hırsız? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? Kendi belgelerinizle bu şampiyonlukları kabul ediyorsunuz aslında."