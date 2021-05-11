Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Mayıs Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının gollerini kim attı?

Fenerbahçe ligin 41. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Peki Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor canlı anlatım, canlı takip izle! Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor hangi kanalda? Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor canlı izle! Maçtan dakikalar! Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

FENERBAHÇE - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 0-2 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz tamamlanmadı. Maç bitiminde özeti aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Demir Grup Sivasspor deplasmanda 2-0 önde. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Atılan goller aşağıdaki gibidir:

Sivasspor'un golleri:

45. dakika : Olarenwaju Kayode

48. dakika : Hakan Arslan

FENERBAHÇE - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 2-0 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 11 Mayıs Salı saat 20:30 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

HALİS ÖZKAHYA(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)

MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN GÖÇEK(VAR)

ERDİNÇ SEZERTAM(AVAR)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

SUAT ÇOBAN(Temsilci)

HAKAN ATASOY(Temsilci)

SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)