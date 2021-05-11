Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Mayıs Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının gollerini kim attı?
Fenerbahçe ligin 41. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Peki Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor canlı anlatım, canlı takip izle! Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor hangi kanalda? Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor canlı izle! Maçtan dakikalar! Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?
FENERBAHÇE - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 0-2 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz tamamlanmadı. Maç bitiminde özeti aktif olacaktır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Demir Grup Sivasspor deplasmanda 2-0 önde. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Atılan goller aşağıdaki gibidir:
Sivasspor'un golleri:
45. dakika : Olarenwaju Kayode
48. dakika : Hakan Arslan
FENERBAHÇE - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 2-0 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 11 Mayıs Salı saat 20:30 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
HALİS ÖZKAHYA(Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)
HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)
MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)
HÜSEYİN GÖÇEK(VAR)
ERDİNÇ SEZERTAM(AVAR)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
SUAT ÇOBAN(Temsilci)
HAKAN ATASOY(Temsilci)
SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)