Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Aziz Yıldırım geri dönüyor

Fenerbahçe'de tarihi bir seçimle Aziz Yıldırım'ı devirerek başkanlığa seçilen Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı. 4 senedir özellikle futbolda herhangi bir başarısı bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Aziz Yıldırım yeniden başkan adayı olmaya hazırlanıyor.

"SANDIĞA BU KEZ GÖMÜLEN ALİ KOÇ OLUR"

Youtube'da yayın yapan Spor Gecesi programında konuşan gazeteci Gökhan Dinç, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olmak için girişimlere başladığını belirtti. Dinç yaptığı açıklamada, "Aziz Yıldırım'ın gazetecilerle bir araya gelmesi benim gözümde başkan adaylığına start verdiği anlamını taşıyor. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un karşısında başkan adayı olursa sandığa bu kez gömülen Ali Koç olur" dedi.

"BEN FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM"

24 Haziran 2021'de basın toplantısında konuşan Aziz Yıldırım, "Ben aday olmayacağım. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için toplandık." derken "Her gecenin sabahı olmaz bilin, beni kızdırmayın. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Korkuyorsunuz. Beni soyundurmayın yine." ifadelerini kullanmıştı.

REKOR KATILIMLI SEÇİMDE SANDIKTAN ALİ KOÇ ÇIKTI

3 Haziran 2018'de gerçekleştirilen rekor katılımlı seçimde Ali Koç, 21 bin 350 oyun 16 bin 92'sini alarak 20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ı geçmiş veFenerbahçe'nin yeni başkanı olmuştu. Koç, 26 Haziran 2021'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçimini ise 6 bin 459 oy alarak kazandı.