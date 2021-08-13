Fenerbahçe'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı

Sarı-Lacivertliler, TFF'ye 29 oyuncusunun lisansını çıkarttı. Toplamda 9 futbolcunun ise lisansı çıkmadı. Bu isimlerin arasında yeni transfer Steven Caulker ve Jose Sosa'nın olması dikkat çekti.

Kanarya'da 29 futbolcunun lisansı çıktı, 9 futbolcu ise lisans alamadı. Sarı-Lacivertliler'de kadroda düşünülmeyen yeni transfer Steven Caulker'ın lisans alamaması dikkat çekti. Vitor Pereira'nın son anda kararından döneceği, Caulker'ın değerlendirileceği konuşuluyordu ama İngiliz futbolcu 1 resmi maça bile çıkmadan ayrılabilir.

SOSA SÜRPRİZİ

Caulker gibi Jose Sosa'nın da lisansının çıkmaması dikkat çekti. 36 yaşındaki orta sahanın bu sezon kadroda düşünülmediği şeklinde söylentiler var. Öte yandan Zanka, Lemos, Sadık, Perotti ve Dirar'ın da lisansları çıkmadı. Yeni transfer Burak Kapacak da lisans alamadı ancak onunla ilgili sorunun evraklarla ilgili olduğu kaydedildi.