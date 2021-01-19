Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı
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Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı

19.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:01

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Emre Belözoğlu'nun görüşmelerden sonuç alamadıklarını bizzat açıkladığı Ömer Faruk Beyaz, yeni sözleşme imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı. Stuttgart, Schalke 04 ve B.Dortmund'un yakından ilgilendiği oyuncu çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gündemin 1 numaralı maddesi olurken bir taraftan da Ömer Faruk Beyaz şoku yaşanıyor. 17 yaşındaki oyuncu yeni sözleşme imzalamadığı Emre Belözoğlu'nun talimatıyla kadro dışı bırakıldı. Alman kulüplerinin yakından ilgilendiği Ömer Faruk Beyaz çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyor.

5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Sezon başından bu yana Süper Lig'de sadece 8 dakika süre alabilen ve forma giyememekten şikayetçi olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu 5 yıllık sözleşmeyi kabul etmemişti. Bu kararın ardından genç oyuncu takım idmanlarına alınmamaya başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut Ömer Faruk ile görüşmelerin olumsuz gittiğini belirtmişti

ALMANYA'YA TRANSFER OLACAK

Ömer Faruk Beyaz ile Alman kulüpleri yakından ilgileniyor. Dortmund ve Schalke 04 ismi ön plana çıksa da oyuncunun Stuttgart ile anlaştığı gelen haberler arasında.

Sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişen ve henüz 16 yaşında takım kaptanı olarak sahaya çıkan Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe geçmişti.

(Fanatik)

Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı
Haber Yorumları (10)
FB: seneye amatöre
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ADS: Gel TRABZONSPOR''a koçum. El alem takım ve adamö görsün. Maldanadolardan iş olmaz
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NEGAN: 2 sene sonra tff 2. veya 3. ligde oynamazsa şaşırmam.
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