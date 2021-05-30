F.Bahçe'de transfer telefonunun başında yeni isim var: Alo, ben Selçuk ağabeyin
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F.Bahçe'de transfer telefonunun başında yeni isim var: Alo, ben Selçuk ağabeyin

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Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-Lacivertlilere önerilen son isim Thiago Rodrigues de Souza oldu. Teknik ekipte yer alan Selçuk Şahin'in araştırdığı Brezilyalı futbolcu geçer not alırken Souza'nın menajeri, Fenerbahçe'yle ilk görüşmesini yaptı. Selçuk Şahin'e yurt içinden de futbolcularla temas kurma görevi verildi.

Teknik ekip ve idari menajerlerden Selçuk Şahin kulübe önerilen oyuncularla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Şahin, yurt içinden ve yurt dışındaki futbolcularla temasa geçen isim oldu.

GEÇER NOT VERİLDİ

Akşam'ın haberine göre; Orta saha için Polonya'nın Cracovia takımında oynayan 24 yaşındaki orta saha Thiago Rodrigues de Souza'nın ismi geldi. Potansiyeli yüksek isimler üzerinde araştırmalar yapan 'oyuncu izleme komitesi'nin ilk değerlendirmesinden geçer not alan Souza ile ilgili detaylı araştırmaların yapılacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de transfer telefonunun başında yeni isim var: Alo, ben Selçuk ağabeyin

GELECEĞE YATIRIM

Bu sezon 25 maça çıkan futbolcu her iki ayağını da kullanabiliyor. Özellikle tekniği, hızı ve oyun görüşüyle dikkat çeken Souza'nın, düşük bonservis bedeli ve 'geleceğe yatırım' hedefiyle alınabileceği kaydedildi. Güney Amerika ve Fransa pazarında etkili olan oyuncu temsilcisi Lucas Özcan Köse'nin; 6, 8 ve 10 numaraları iyi oynayan Thiago için Fenerbahçeli yetkililerle görüştüğü belirtildi.

F.Bahçe'de transfer telefonunun başında yeni isim var: Alo, ben Selçuk ağabeyin
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