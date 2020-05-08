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Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı

Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
08.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:03

Fenerbahçe, 5 Mayıs salı günü koronavirüs testi sonucunda şüpheli görülen personelin testinin negatif çıktığını açıkladı. Ayrıca yapılan açıklamada 11 Mayıs'da futbolcuların ve teknik ekibin bir kez daha teste tabi tutulacakları belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik kadrosu ve oyuncularına 11 Mayıs Pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tesislerde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması, birinin ise şüpheli durumda olması nedeniyle futbol takımının bugün yapması gereken antrenmanın iptal edildiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı pazartesi günü bir kez daha Kovid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır."

Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı

Kaynak: AA

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