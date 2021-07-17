Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand göz doldurdu! Artık satış listesinde değiller
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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand göz doldurdu! Artık satış listesinde değiller

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Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira çalışacağı futbolcuları yavaş yavaş belirlemeye başladı. Portekizli hoca gelmeden önce adı gönderilecekler listesinde olan Sinan Gümüş ve Tisserand, Romanya 2. Ligi ekibi Csikszereda ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla takımda kalma şansını güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon verim alamadığı forveti Samatta ise sezon öncesi kampında yine bekleneni veremedi.

Fenerbahçe sezon öncesi kampının Topuk Yaylası etabını tamamladı. 12 günlük çalışmanın ardından Romanya 2. Ligi ekibi Csikszereda ile hazırlık maçı yapan sarı-lacivertlilerde Sinan Gümüş ve Tisserand performansıyla göz doldurdu.

TISSERAND HATASIZ OYNADI

Hürriyet'in haberine göre; önceki gün oynanan karşılaşmada, özellikle ilk yarıdaki hareketli oyunu ve şutlarıyla Sinan Gümüş 'gönderilecekler' listesinden adını büyük ölçüde sildirirken, ikinci devre defansın sağında oynayan Tisserand da hatasız oyunuyla beraber takımda kalma ihtimalini güçlendirdi. Tisserand'ın en büyük kozu, savunmanın her tarafında oynayabilmesi.

SAMATTA YİNE BEKLENENİN ÇOK ALTINDA KALDI

Novak, Lemos, Zajc ve Samatta bekleneni veremeyen isimler arasında yer alırken, Pereira'nın yeni transferlerden Caulker ve Serdar Dursun hakkındaki kararı 1-2 maç daha izledikten sonra vereceği öğrenildi. Avrupa kulüplerinden gelen cazip tekliflere "Evet" denilmezse Szalai'nin yanında Serdar Aziz'in mi yoksa Caulker'ın mı forma giyeceği de zaman içinde netleşecek. Aynı şekilde Mesut Özil, Pelkas, İrfan Can, Ozan Tufan, Mert Hakan, Gustavo, Sosa'nın yer aldığı zengin orta saha için de Pereira'nın karar vermesi bir hayli zor olacak gibi.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand göz doldurdu! Artık satış listesinde değiller
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