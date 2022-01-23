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Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçta sakatlık yaşayan Serdar Aziz ve Filip Novak ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçta sakatlık yaşayan Serdar Aziz ve Filip Novak ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. Derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır" denildi. Oyuncuların tedavi programlarına başlanıldığı ifade edildi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Serdar Aziz, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Haber

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